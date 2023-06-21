Эксперт оценил необходимость ужесточения наказания за поджог сухой травы

"Те, кто учился в школе, знают про термин "подсечно-огневое земледелие". Этим методом пользовались еще древние славяне для обработки земли. По всей видимости, эта традиция укоренилась с тех давних времен, и поэтому люди искренне считают, что пал сухой травы позволяет повысить плодородность почвы. Я не специалист в области сельскохозяйственных наук, поэтому не берусь давать оценку этому мнению, но то, что это происходит в массовом порядке, мы видим каждый год. Эта проблема возникла не сегодня и даже не десять, не пятьдесят лет назад", — сказал специалист.



"Но проблема даже не в том, что поджигается сухая трава, а в том, что из-за совокупности определенных факторов происходит неконтролируемое распространение этого горения. Если вы подпалите сухую траву, а погода при этом будет безветренной, облачной, нежаркой и с переменными дождями, то никой проблемы это не создаст. А вот если будет сильный и устойчивый ветр, дующий в одном направлении, жаркая и сухая погода днем и ночью, тогда поджог травы может стать проблемой", — добавил Кузнецов.