Эксперт оценил необходимость ужесточения наказания за поджог сухой травы
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с Рамблером оценил целесообразность введения уголовного наказания за поджог сухой травы и леса.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений. К уголовной ответственности предлагается привлекать граждан вне зависимости от наступившего ущерба.
У лесных пожаров бывает несколько причин, и пал травы - только одна из них. Также в лесу могут оставить непогашенный костер, бросить окурок или вести какие-то работы. Кроме того, пожар может возникнуть вследствие естественных причин, например, удара молнии. А статистики о том, сколько именно случаев пала сухой травы привело к серьезным пожарам, насколько я знаю, не ведется.Константин Кузнецов Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности
Эксперт также высказался о случаях намеренного поджога сухой растительности, приводящих к лесным пожарам.
"Те, кто учился в школе, знают про термин "подсечно-огневое земледелие". Этим методом пользовались еще древние славяне для обработки земли. По всей видимости, эта традиция укоренилась с тех давних времен, и поэтому люди искренне считают, что пал сухой травы позволяет повысить плодородность почвы. Я не специалист в области сельскохозяйственных наук, поэтому не берусь давать оценку этому мнению, но то, что это происходит в массовом порядке, мы видим каждый год. Эта проблема возникла не сегодня и даже не десять, не пятьдесят лет назад", — сказал специалист.
"Но проблема даже не в том, что поджигается сухая трава, а в том, что из-за совокупности определенных факторов происходит неконтролируемое распространение этого горения. Если вы подпалите сухую траву, а погода при этом будет безветренной, облачной, нежаркой и с переменными дождями, то никой проблемы это не создаст. А вот если будет сильный и устойчивый ветр, дующий в одном направлении, жаркая и сухая погода днем и ночью, тогда поджог травы может стать проблемой", — добавил Кузнецов.
Инициативу по введению уголовной ответственности за поджог леса и травы эксперт охарактеризовал как "носящую популистский характер".
"В соответствующем представлении в правительство были и весьма конкретные, разумные предложения. Например, по увеличению численности сотрудников пожарной охраны, по увеличению качества и количества комплектации пожарных частей соответствующим оборудованием, по доведению количества пожарной техники до требуемого уровня. Нужно заниматься вот этим, а искать поджигателей сухой травы - мне кажется, это бесперспективное дело", — заявил он.
По словам эксперта, если поджигателя сухой травы поймают с поличным, то его действия не вызовут проблем, поскольку огонь будет тут же ликвидирован.
"А вот если пожар уже разгорелся - то как определить, кто поджог? Например, это произошло возле деревни, где есть несколько хозяйств... Мне кажется, сейчас лучше сосредоточиться не на изменении законодательства, а на выполнении тех его положений, которые систематически не выполняются в российских регионах - якобы из-за недофинансирования", — заключил Кузнецов.
Накануне "Российская газета" рассказывала, как более 50 парашютистов-десантников вручную тушат самый крупный на сегодня лесной пожар в стране, который бушует на западе Томской области.