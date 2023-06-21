В Москве покончил с собой 92-летний создатель первой термоядерной бомбы

В Москве 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов покончил с собой. Об этом сообщил агентству Regnum источник в правоохранительных органах.

Тело ученого нашли родственники в его квартире на Космодамианской набережной в центре столицы.

«Рядом с ним находилась предсмертная записка», — отметил собеседник агентства.

Известно, что Клинишов занимал должность инженера в теоретическом отделении под руководством советского физика-теоретика и правозащитника Андрея Сахарова.