Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Фургала о хищении активов "МСП-банка"

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов "МСП-банка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, юриста подконтрольных ему предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова, консультанта по финансовым вопросам Юрия Золочевского, заместителя директора по безопасности ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрия Козлова, директора ООО "Дальневосточный монолит" Евгения Аверьянова, главного бухгалтера группы "Торэкс" Галины Алейниковой, заместителя главного бухгалтера ООО "Торэкс" Светланы Осипенко, финансового директора ООО "Торэкс" Владислава Кармашкова, директора ООО "Строитель" Геннадия Савочкина, председателя правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрия Голованова. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.

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Фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денежных средств путем мошенничества и легализации похищенного имущества.

Следствие считает, что в 2017-2018 годы в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", в целях хищения активов "Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства" создал преступное сообщество, в состав которого вовлек других фигурантов дела. "Участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, так как их задержали правоохранительные органы. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.