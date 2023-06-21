Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области

Беспилотник самолетного типа сбили в километре от села Казинка Белгородской области. О происшествии в приграничном российском регионе сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, устройство удалось обнаружить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Дрон пересек российскую границу вечером 20 июня.

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать, утверждает Shot.

16 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сбила беспилотник на границе Белгородского района и Яковлевского округа.

Он отметил, что из-за инцидента никто не пострадал. К месту были направлены сотрудники белгородских экстренных служб для устранения последствий на земле.