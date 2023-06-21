В Крыму восстановили движение после инцидента на ж/д участке

Движение, которое ранее было приостановлено из-за повреждения железнодорожного участка в районе Феодосии, восстановили. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.

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"В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено", – говорится в его публикации.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии были повреждены железнодорожные пути. По его словам, в результате поломки никто не пострадал.

На место происшествия прибыли профильные службы. Аксенов призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.