Российский журналист рассказал об обысках СБУ в квартире родителей

Служба безопасности Украины (СБУ) приходила с обыском в квартиру родителей внештатного автора РИА Новости Сергея Савчука , которому в Киеве предъявили обвинения якобы в пропаганде войны. Об этом пишет РИА Новости .

Как уточнил журналист, сотрудники СБУ приходили с обыском в дом родственников еще в апреле. Тогда они изъяли планшет и ноутбук. Автор уточнил, что родители живут на территории западной Украины в городе Хмельницкий. Он добавил, что СБУ интересовалась местонахождением журналиста. Савчук уточнил, что не был дома десять лет.