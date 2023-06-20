Океанолог оценил шансы на выживание экипажа пропавшего батискафа
Экипаж батискафа «Титан», который пропал при погружении к «Титанику», сможет прожить лишь до конца 20 июня, если его не обнаружат спасатели. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал океанолог и историк Анатолий Таврический.
«Сегодня у них уже крайний срок. Я не знаю, есть ли у них резервные дыхательные аппараты — их хватит еще на пару часов. Пока дойдет судно, это еще время», — сказал он.
По словам Таврического, на батискафе постепенно закончится воздух. Кроме того ситуацию со спасением осложняет тот факт, что поднять лодку сможет только судно с манипулятором, заключил он
Напомним, что «Титан» пропал 19 июня. Известно, что на его борту находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш.