$84.23+0.2592.07+0.28

Пропавший батискаф оказался собран из деталей с Amazon

Пропавший в Атлантическом океане батискаф был собран из деталей, которые продаются на Amazon, рассказал Sky News контр-адмирал Крис Пэрри. Он отметил, что от этого подводная лодка не отличается большой надежностью. Контр-адмирал добавил, что спасти судно будет очень трудно. По его мнению, вероятность того, что батискаф всплывет самостоятельно, крайне мала.

Пропавший батискаф оказался собран из деталей с Amazon
© OceanGate

Батискаф построен экспериментальным способом. Скажем так, сделан из компонентов, которые вы можете получить в Интернете, на Amazon — они очень хлипкие и хрупкие, — сказал Пэрри.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

Председатель Клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин считает, что чем дольше продолжается операция по поиску батискафа, тем меньше шансов остается у людей на его борту. Он пояснил, что аппарат не может самостоятельно ориентироваться под водой, а запас хода и запас кислорода на борту рассчитаны на четверо суток. По словам эксперта, найти батискаф на глубине около 4 тысяч метров, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители