Пропавший батискаф оказался собран из деталей с Amazon

Пропавший в Атлантическом океане батискаф был собран из деталей, которые продаются на Amazon, рассказал Sky News контр-адмирал Крис Пэрри. Он отметил, что от этого подводная лодка не отличается большой надежностью. Контр-адмирал добавил, что спасти судно будет очень трудно. По его мнению, вероятность того, что батискаф всплывет самостоятельно, крайне мала.

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Батискаф построен экспериментальным способом. Скажем так, сделан из компонентов, которые вы можете получить в Интернете, на Amazon — они очень хлипкие и хрупкие, — сказал Пэрри.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.