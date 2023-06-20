Пропавший батискаф оказался собран из деталей с Amazon
Пропавший в Атлантическом океане батискаф был собран из деталей, которые продаются на Amazon, рассказал Sky News контр-адмирал Крис Пэрри. Он отметил, что от этого подводная лодка не отличается большой надежностью. Контр-адмирал добавил, что спасти судно будет очень трудно. По его мнению, вероятность того, что батискаф всплывет самостоятельно, крайне мала.
Батискаф построен экспериментальным способом. Скажем так, сделан из компонентов, которые вы можете получить в Интернете, на Amazon — они очень хлипкие и хрупкие, — сказал Пэрри.
Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.
Председатель Клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин считает, что чем дольше продолжается операция по поиску батискафа, тем меньше шансов остается у людей на его борту. Он пояснил, что аппарат не может самостоятельно ориентироваться под водой, а запас хода и запас кислорода на борту рассчитаны на четверо суток. По словам эксперта, найти батискаф на глубине около 4 тысяч метров, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена».