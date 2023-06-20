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Глава Тамбовской области: человеческий фактор стал причиной ЧП на пороховом заводе

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что человеческий фактор стал причиной ЧП на местном пороховом заводе.

Глава Тамбовской области назвал причину ЧП на пороховом заводе
© РИА Новости

Об этом Егоров написал в своём Telegram-канале.

По его словам, на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием.

«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — заявил он.

По его словам, «к сожалению, есть человеческие жертвы».

Глава региона добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Под Тамбовом загорелся пороховой завод, есть погибшие

Ранее в ГУ МЧС России по Тамбовской области заявили, что в здании порохового завода в городе Котовске произошло возгорание.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, четыре человека погибли и два пострадали при ЧП.

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