Глава Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе

Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Глава региона Максим Егоров прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место.

В 14 часов 10 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о хлопке с последующим горением на Тамбовском пороховом заводе. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, в 14.17 ликвидировано открытое горение. Имеются пострадавшие. На месте работает 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава, оперативная группа Главного управления.

- Причина пожара - человеческий фактор. Однозначно заявляю - это не теракт, - сказал Максим Егоров. - К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь помощь пострадавшим будет оказана.