В Венгрии арестовали планировавшего массовое убийство норвежца

Венгерские власти арестовали в Будапеште 45-летнего норвежца, подозреваемого в намерении совершить массовое убийство, которое должно было бы "превзойти" преступление, совершенное в 2011 году ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком. Как сообщило во вторник Главное столичное полицейское управление, задержанный иностранец, имя которого не называется, разместил угрозы на портале обмена видеоматериалами, был обнаружен и задержан в прошлую среду.

Подозреваемый утверждал, что хотел бы "превзойти Брейвика". По данным следствия, он писал на норвежском и английском языках.

Норвежская полиция, с которой связались венгерские коллеги, сообщила, что ранее этот человек привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления.

В минувшую субботу ему были предъявлены официальные обвинения в намерении совершить массовое убийство, однако венгерские власти подозревают, что он страдает расстройством психики. Сейчас он помещен на проверку в психиатрическую клинику.