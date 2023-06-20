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В Петербурге задержан контрактник, сбежавший из части в 2022 году

В Санкт-Петербурге задержан солдат-контрактник, сбежавший из части в октябре 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Петербурге задержали сбежавшего в 2022 году из части контрактника
© РИА Новости

По данным Telegram-канала, 33-летний Сергей Симонов покинул воинскую часть в Наро-Фоминске в октябре 2022 года и скрылся в неизвестном направлении. После этого его объявили в федеральный розыск.

«Накануне контрактника, подозреваемого в преступлении по статье «Самовольное оставление части или места службы», задержали в районе Ланского шоссе в Петербурге», — говорится в публикации.

В настоящее время следователи выясняют причины поступка солдата.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту об освобождении от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ во время мобилизации или военного положения.

Согласно законопроекту, от уголовной ответственности будут освобождаться те, кто совершил преступления легкой и средней степени тяжести.

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