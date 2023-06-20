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В Алтайском крае тушат лесной пожар на площади в 1200 гектаров

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в Егорьевском районе региона тушат пожар площадью 1200 гектаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Алтайском крае тушат лесной пожар на площади в 1200 гектаров
© T.me/tomenko_22

Томенко отметил, что несколько дней назад в Егорьевском районе края ликвидировали крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь начинается новый - в Лебяжинском лесничестве.

С 19 июня к утру 20 июня площадь пожара выросла с 80 до 1200 гектаров. Ситуацию осложняет сильный ветер.

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Пожар тушит самолет-амфибия БЕ-200ЧС, на месте работают 199 человек - сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза и «Алтайлеса», в распоряжении которых 59 пожарных машин и другая техника.

Предыдущий пожар в Егорьевском районе начался 7 июня после сухой грозы. Распространению огня способствовал шквалистый ветер и жара. В районе ввели режим ЧС.

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