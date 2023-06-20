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СК просит продлить домашний арест Блиновской еще на месяц

Следствие просит Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта "Марафон желаний" блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и ее супругом 918 млн рублей налогов.

СК просит продлить домашний арест Блиновской
© РИА Новости

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание назначено на 21 июня.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", - сказала представитель суда.

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