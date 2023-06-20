СК просит продлить домашний арест Блиновской

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня", - сказала представитель суда.