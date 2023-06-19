Во Владикавказе 400 домов получили повреждения из-за ливня

Во Владикавказе из-за прошедшего в воскресенье ливня подтоплены более 30 подвалов многоквартирных домов, 400 частных домов повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам еженедельного аппаратного совещания.

"В результате стихии пострадали, по предварительным данным, 400 частных домовладений и подтоплены подвальные помещения более 30 многоквартирных домов. Отрезано дорожное сообщение в Южном. Произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Карца, СНО "Наука", на отдельных участках во Владикавказе, но оно было восстановлено в течение короткого времени", - говорится в сообщении.

В настоящее время проведены работы по очистке системы ливневой канализации и городских улиц от поваленных деревьев, веток и мусора.

Всего, по данным МЧС, были эвакуированы 17 человек, из них четверо детей, которые размещены у родственников. Для ликвидации последствий стихии привлечено более 120 представителей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 38 единиц техники.

Сергей Меняйло поручил подготовить проект распоряжения о разовой выплате всем, чьи домовладения пострадали от удара непогоды.

"А после того, как комиссиями на местах будет подсчитан нанесенный ущерб, примем решение о его возмещении", - отметил он.