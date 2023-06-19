Врач рассказал о состоянии переживших нападение медведя россиян

Ранее появилась информация о нападении медведя в Магадане на четверых местных жителей. Одного из них спасти не удалось. Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов отметил, что в последние недели многие магаданцы жаловались на медведей, которые разоряли их участки и нападали на собак.