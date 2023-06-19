Рогов прокомментировал взрыв машины в Симферополе

Председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов заявил, что в машине, которая взорвалась в Симферополе утром 19 июня, ехал помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов . Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

"Сегодня рано утром (около 4 утра) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов", - написал Рогов.

По его словам, Епифанов ехал за рулем автомобиля, в котором также были его охранник и секретарь. В машине взорвался газовый баллон. После Епифанов потерял управление и врезался в забор. Отмечается, что в результате взрыва все трое мужчин, находившихся в машине, получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охранник также получил ожоги левой ноги. Всех пострадавших госпитализировали.