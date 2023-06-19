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СК Армении возбудил дело об убийстве 23-летней россиянки бывшим парнем из США

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийству 23-летней гражданки России Сергеевой на территории страны.

Американца заподозрили в убийстве девушки из России в Армении
© depositphotos.com

По версии следствия, девушку убил гражданин США, который до этого состоял с ней в отношениях до мая 2020 года. Мотивом преступления считают ревность.

По данным следствия, после расставания гражданин США пытался контролировать передвижения убитой и неоднократно пытался с ней примириться, а, потерпев неудачу, начал угрожать ей и распространять о ней ложную информацию.

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Отмечается, что особенно агрессивно мужчина реагировал на новые отношения девушки. Следователи считают, что подозреваемый в убийстве заранее предпринял меры, нацеленные на сокрытие планируемого преступления. Мужчина встретил девушку в аэропорту, после чего отвез ее в лес и избил, в результате чего девушка скончалась от черепно-мозговой травмы. Ее тело было нашли без одежды. О пропаже дочери полицейским сообщила мать убитой. По ее словам, девушка перестала выходить на связь после того, как встретила знакомого.

Ранее сообщалось о мужчине, который убил свою бывшую девушку и ее нового парня, а потом совершил самоубийство.

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