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Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала» за дискредитацию ВС России

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала»* за дискредитацию ВС России
©  Александр Миридонов / Коммерсантъ

Алексея Мосина признали виновными по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации») КоАп. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным издания, следствие обнаружило фотографию Мосина с антивоенным плакатом и его комментарий на сайте общества. Мужчина заявлял, что сделал кадр на согласованном митинге до начала специальной военной операции (СВО).

В декабре 2021 года прокуратура Москвы подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*, а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) в Верховный суд. 28 февраля 2022 года Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал»*.

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