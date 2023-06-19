Суд оштрафовал главу екатеринбургского «Мемориала»* за дискредитацию ВС России

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Алексея Мосина признали виновными по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации») КоАп. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным издания, следствие обнаружило фотографию Мосина с антивоенным плакатом и его комментарий на сайте общества. Мужчина заявлял, что сделал кадр на согласованном митинге до начала специальной военной операции (СВО).