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Признания готовивших серию терактов в Запорожье попали на видео

ФСБ показала видео с исполнителем и его пособницей, которые готовили серию терактов против руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов региона. Запись с признаниями задержанных публикует RT.

На кадрах мужчина рассказывает, что он в соцсетях познакомился с Александрой, которая предложила ему ликвидировать представителя военно-гражданской администрации Бердянска, подорвав его машину. Компоненты взрывчатки ему передала пособница из числа местных жителей. Женщина, по ее словам, отнесла взрывное устройство в мусорный бак, где был обустроен тайник.

Представитель российской спецслужбы рассказал, что украинская разведка вербует людей, симпатизирующих Киеву через соцсети, но их быстро вычисляют и обезвреживают.

Ранее 19 июня ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Запорожье. Установлен сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, руководивший завербованными жителями Запорожья, и исполнитель диверсий. Задержан его пособник. Также силовики изъяли у него средства совершения терактов и выявили каналы агентурной связи и финансирования.

Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.

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