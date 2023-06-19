В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек

"Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу", - проинформировал глава региона.