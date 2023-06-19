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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек

В Валуйском городском округе при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек. Среди них один ребенок, сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали семь человек
© ТАСС

"Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - добавил Гладков.

Есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозяйственная постройка. Оперативные службы на месте, данные по повреждениям уточняются.

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