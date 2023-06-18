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В Греции посадили самолет из-за заявления об убийстве

Самолет, следовавший из Штутгарта в Египет в субботу, был посажен в афинском аэропорту "Элефтериос Венизелос" из-за признания одного из пассажиров в убийстве. Об этом сообщает портал Pronews.

В Греции посадили самолет из-за заявления об убийстве
© vse-turisty.ru

Один из летевших на упомянутом рейсе мужчина подозвал к себе командира самолета и признался тому, что убил свою жену в Германии. Его слова услышали и другие пассажиры, что вызвало панику на борту.

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После этого экипажем было принято решение о посадке в ближайшем аэропорту в Афинах. Там мужчина был задержан полицией. После ареста тот заявил, что его признание "было шуткой". Однако стражи порядка не стали верить мужчине на слово и отправили запрос в Интерпол.

Пока задержанного обвиняют в нарушении общественного порядка и препятствовании движению авиационного транспорта.

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