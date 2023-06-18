В Петербурге полицейский на электросамокате сбил ребенка

В Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает издание Baza.

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Уточняется, что капитан, работающий дежурным изолятора временного содержания, катался по парку на арендованном самокате и попытался срезать дорогу через фонтан. После столкновения с мужчиной ребенка госпитализировали, у него диагностирован открытый двойной перелом челюсти. Также пострадавший лишился зуба. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным издания, мальчику предстоит операция.

В настоящее время биоматериалы полицейского взяты на экспертизу на состояние опьянения.