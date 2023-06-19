В Магадане медведь растерзал мужчину

В Магадане обнаружили труп мужчины со следами нападения медведя. Еще трое пострадавших от хищника находятся в больнице. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Магадане обнаружен труп мужчины со следами нападения медведя. Еще трое человек пострадали от когтей медведя. Сейчас все они находятся в больнице. Все случаи произошли в районе частного сектора в Магадане на 3-м Транспортном переулке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что точные причины смерти мужчины пока конкретно не установлены. Известно, что медведь закопал труп в кустах, на остальных пострадавших он напал в пределах территории, где спрятал тело.

Информация о ранении медведя проверяется. Поиск хищника осуществляется в круглосуточном режиме с применением тепловизоров. Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию.

Глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отметил, что по сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу выхода медведей к людям, сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. Магаданцы жаловались на то, что медведи разоряли их дачные участки, нападали на собак, при этом они не пугаются стрельбы и громких звуков, целенаправленно выходят к туристам. Основной причиной такого поведения медведей может быть некорректное поведение людей, которые регулярно прикармливают хищника.

По подсчетам охотоведов в регионе обитает около 16 тыс. медведей. Ежегодно Минприроды готово выдать 2,5 тыс. лицензий на добычу бурых хищников, но выбирают охотники лишь десятую часть квоты. Специальной программы по снижению численности медведей в стране нет.