В частном доме в Татарстане сгорели четверо детей

Страшный пожар произошел днем 18 июня в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана. В ходе тушения и проливки конструкций спасатели нашли семь тел погибших, четверо из них – дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.