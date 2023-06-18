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"Мать вышла из горящего жилища". В частном доме в Татарстане сгорели четверо детей

Страшный пожар произошел днем 18 июня в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана. В ходе тушения и проливки конструкций спасатели нашли семь тел погибших, четверо из них – дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В частном доме в Татарстане сгорели четверо детей
© РИА Новости

Известно, что всего в доме № 21 на улице Торговой проживало восемь человек.

"Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома", – уточнили в ведомстве.

Пожар удалось потушить в течение часа, однако людей спасти было уже невозможно.

На место трагедии выехал начальник Главного управления МЧС по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин. Причина возгорания устанавливается.

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