Под Иркутском школьница пропала во время подработки

В Иркутской области без вести пропала 16-летняя школьница. Она ушла расклеивать листовки в Усть-Куте и не вернулась, сообщает Telegram-канал иркутского управления СК РФ.

«16 июня 2023 года в седьмом часу утра Бернадская Анастасия Валерьевна, 29.03.2007 г.р. ушла из дома расклеивать листовки и до настоящего времени её местонахождение не установлено», - сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подобная практика принята при розыске пропавших, чтобы обеспечить более полный комплекс мер для поиска.

Правоохранители уже установили, что утром 16 июня девушка несколько раз общалась в мессенджере. Затем телефон стал недоступен.

Проверены все уличные видеокамеры. В 08.15 Анастасия прошла к остановке «РЭБ» и больше не попадала в поле зрения камер

Полиция уже проверила все увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговую линию и лесной массив. Поиск школьницы продолжается. Известно, что она не состоит на профилактических учетах, семья характеризуется положительно.