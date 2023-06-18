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На село под Белгородом с беспилотника сбросили три взрывных устройства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на село Новопетровка с дрона сбросили три взрывных устройства.

Беспилотник атаковал белгородское село Новопетровка
© vvgladkov, Telegram

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства», - сообщил он.

vvgladkov, Telegram

Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, однако повреждения получили легковушка и с прицепом и трактор.

Соответствующие кадры последствий губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщал об обстреле села Тишинка, так же без пострадавших.

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