Беспилотник атаковал белгородское село Новопетровка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на село Новопетровка с дрона сбросили три взрывных устройства.

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«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства», - сообщил он.

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Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, однако повреждения получили легковушка и с прицепом и трактор.

Соответствующие кадры последствий губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.