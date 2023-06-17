Спортсмен-любитель погиб во время соревнований по триатлону

Спортсен-любитель из Екатеринбурга утонул в Волге во время соревнований по триатлону в Самаре, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

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Погибшему было 37 лет. Он нырнул под воду с баржи во время старта и потерял сознание. В качестве предварительной версии наступления смерти указывается утопление. В настоящий момент правоохранители проводят по факту произошедшего проверку. Происшествие произошло 17 июня.

«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — рассказали в ведомстве.

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