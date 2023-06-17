$83.65-0.3191.63+0.67

В Подмосковье дачник вызвал полицию из-за упавшего на грядку квадрокоптера

Подмосковный дачник обнаружил на грядке своего участка упавший беспилотник неизвестного происхождения и позвонил в экстренные службы, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские выяснили, что дрон принадлежал соседскому ребенку.

Дачник вызвал полицию из-за упавшего на грядку дрона в Подмосковье
© news.ru

Инцидент произошел в поселке Шаховская. Полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров. Оказалось, что аппарат, дальность полета которого не превышает 100 метров, даже не был оборудован камерой и не представляет опасности.

Ранее жительница деревни Кузовлево в Москве перепугалась, когда увидела на своей грядке предмет, похожий на летательный аппарат, после чего срочно вызвала все экстренные службы. Оказалось, что на ее участке упал детский игрушечный самолетик.

Подозрительный предмет в виде самолета зеленого цвета размером примерно 30 сантиметров обнаружили на территории дачного участка утром 10 июня. На вызов приехали врачи скорой помощи, которые успокоили москвичку, заявив, что это обычный пластиковый самолетик.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители