Дачник вызвал полицию из-за упавшего на грядку дрона в Подмосковье

Подмосковный дачник обнаружил на грядке своего участка упавший беспилотник неизвестного происхождения и позвонил в экстренные службы, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские выяснили, что дрон принадлежал соседскому ребенку.

© news.ru

Инцидент произошел в поселке Шаховская. Полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров. Оказалось, что аппарат, дальность полета которого не превышает 100 метров, даже не был оборудован камерой и не представляет опасности.

Ранее жительница деревни Кузовлево в Москве перепугалась, когда увидела на своей грядке предмет, похожий на летательный аппарат, после чего срочно вызвала все экстренные службы. Оказалось, что на ее участке упал детский игрушечный самолетик.