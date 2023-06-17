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Губернатор заявил, что причиной пожара в доме в Белгороде стали проблемы с электропроводкой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара в доме в Белгороде стали проблемы с электропроводкой.

Мэр Белгорода назвал причину пожара в жилом доме
© Telegram / Вячеслав Гладков

Он подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.

«Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.

Позже поступила информация, что пожар был ликвидирован.

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