Мэр Белгорода назвал причину пожара в жилом доме

Губернатор заявил, что причиной пожара в доме в Белгороде стали проблемы с электропроводкой
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара в доме в Белгороде стали проблемы с электропроводкой.
Он подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.
«Причина пожара — внутренняя проблема с электропроводкой, то есть, внешнего воздействия не было», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что в Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.
Позже поступила информация, что пожар был ликвидирован.