В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали в турецкой провинции Адана. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 км Накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 км от турецкого города Малатья.