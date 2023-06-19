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В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали в турецкой провинции Адана. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
© Depositphotos

Подземные толчки зарегистрированы в 23:59 по местному времени в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,15 км Накануне землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 39 км от турецкого города Малатья.

Ранее, 17 июня, префект французского региона Приморская Шаранта Николя Басселье рассказал, что более 130 домов пострадали в коммуне Ла-Лень в результате землетрясения магнитудой 5,3 накануне на западе страны.

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