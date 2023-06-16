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Развожаев назвал причину отключения электричества в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал отключение электричества в некоторых районах Севастополя.

В Севастополе пропало электричество
© РИА Новости

Причиной сбоя в энергоснабжении губернатор назвал отключение автоматики на подстанции «Севастополь». Специалисты работают над устранением проблемы.

«Им потребуется несколько часов», - уточнил Развожаев.

Губернатор ранее сообщил, что севастополец сбил квадрокоптер подручными средствами. Инцидент произошел в муниципальном образовании Инкерман, передает «Радиоточка НСН».

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