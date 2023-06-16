В Севастополе пропало электричество

Развожаев назвал причину отключения электричества в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале прокомментировал отключение электричества в некоторых районах Севастополя.
Причиной сбоя в энергоснабжении губернатор назвал отключение автоматики на подстанции «Севастополь». Специалисты работают над устранением проблемы.
«Им потребуется несколько часов», - уточнил Развожаев.
Губернатор ранее сообщил, что севастополец сбил квадрокоптер подручными средствами. Инцидент произошел в муниципальном образовании Инкерман, передает «Радиоточка НСН».
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