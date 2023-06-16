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СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте СК.

СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку
© Российская Газета

Как отмечается в пресс-релизе, из-за действий Хомчака погибли или были ранены десятки мирных граждан, включая детей, получили повреждения несколько сотен объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Кроме того, обвинения заочно предъявлены первому зампредседателя СБУ Василию Крутову, который с апреля по июль 2014 года руководил операцией на юго-востоке Украины, и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, командовавшему сектором в Мариуполе (на сектора этот город делили военнослужащие ВСУ).

Помимо этого, сотрудники СК при расследовании преступлений иностранных наемников, ведущих боевые действия на Украине, заочно предъявили обвинения 95 "солдатам удачи". В числе обвиняемых - 11 американцев, поданные Бельгии и Великобритании, граждане Латвии, Франции, Израиля. Утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам. Материалы переданы в суды новых регионов России.

Об этом стало известно на совещании, которое провел в ходе своей рабочей поездки в Луганск председатель СК Александр Бастрыкин.

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