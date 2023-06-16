На Ставрополье неизвестный, обмотанный проводами, пригрозил устроить взрыв на АЗС

Shot: стоящий на учете у психиатра мужчина угрожал взорвать заправку в Ставропольском крае
В Ставропольском крае мужчина пришел на АЗС и заявил, что заправка заминирована. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в пятницу, 16 июня, около двух часов ночи на одной из АЗС в Минераловодском городском округе.
Очевидцы, как пишет источник, заметили мужчину в проводах. Он, по словам свидетелей, подошел к прохожим, заявил о минировании заправки и пригрозил устроить взрыв.
Полицейские вскоре прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника, которым оказался 38-летний пациент психиатрической клиники. Задержанный отказался от собственных слов, уточнив, что не собирался ничего взрывать.
Его мотивы и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. Мужчину уже отправили на медицинское освидетельствование.
В начале июня стало известно, что пьяный мужчина с пистолетом пытался узнать свое имя у петербурженки в лифте ее дома.