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Суд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест экс-совладельца сетей "Кофе хауз"

Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста и освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского, арестованного в апреле 2023 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда, бизнесмена отправили под домашний арест и установили несколько ограничений.

Суд отправил под домашний арест экс-совладельца сети "Кофе хауз"
© ТАСС

"Мещанский районный суд Москвы отказал следствию в продлении в отношении обвиняемого Якубовского меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал в отношении него домашний арест на срок до 14 августа", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, суд запретил Якубовскому пользоваться интернетом, мобильной связью, а также ограничил ему общение со всеми, кроме близких родственников, защитников, сотрудников ФСИН, правоохранительных органов и судов.

Как сообщалось ранее, Якубовский был задержан в середине апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий и допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. После проведения с ним следственных действий бизнесмену официально было предъявлено обвинение, а Мещанский суд отправил его в СИЗО на два месяца. В правоохранительных органах не уточнили деталей уголовного дела в рамках которого он был задержан и арестован.

Кирилл Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в должности заместителя председателя правления "Экспобанка", апозднее стал основным совладельцем этого кредитного учреждения. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал, в том числе розничную сеть "Азбука вкуса". Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а позднее также продал свои активы сети "Кофе хауз", которая перешла под контроль владельца "Шоколадницы".

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