Шесть домов и два автомобиля загорелись под Калугой

Шесть частных домов и два автомобиля загорелись в деревне Мишково в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям 20:29 по московскому времени. В настоящее время на месте происшествия работает семь пожарных автомобилей и 25 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.