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Шесть домов и два автомобиля загорелись под Калугой

Шесть частных домов и два автомобиля загорелись в деревне Мишково в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

Шесть домов и два автомобиля загорелись под Калугой
© globallookpress.com

Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям 20:29 по московскому времени. В настоящее время на месте происшествия работает семь пожарных автомобилей и 25 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в ведомстве РИА Новости, согласно уточненной информации, в этой деревне многие здания — самострой, и к категории жилого дома они не относятся.

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