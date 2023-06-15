Шесть домов и два автомобиля загорелись под Калугой
Шесть частных домов и два автомобиля загорелись в деревне Мишково в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.
Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям 20:29 по московскому времени. В настоящее время на месте происшествия работает семь пожарных автомобилей и 25 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в ведомстве РИА Новости, согласно уточненной информации, в этой деревне многие здания — самострой, и к категории жилого дома они не относятся.
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