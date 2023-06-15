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В Москве задержан мужчина, устроивший поджог в квартире и угрожавший ножом медикам

Пожар в квартире на Сумской улице на юге Москвы устроил вооруженный ножом мужчина, когда к нему по вызову прибыли медработники. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России, мужчина с места скрылся, а когда его местонахождение обнаружили, оказал сопротивление полицейским и ранил себя.

В Москве задержали мужчину за поджог квартиры и угрозы ножом медикам
© РИА Новости

"Около 16:00 родственниками в квартиру на Сумской улице к мужчине 39 лет была вызвана скорая помощь. Мужчина при появлении медицинских работников повел себя агрессивно, угрожал и держал в руках предмет, конструктивно похожий на нож, закрылся в комнате и поджег свое личное бытовое имущество. Медработники вызвали полицию и пожарную службу. До приезда полиции мужчина скрылся", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в течение около двух часов местонахождение беглеца было установлено.

"При задержании мужчина нанес себе повреждения и оказал сопротивление сотрудникам полиции", - добавили в главке.

В настоящее время сотрудники полиции мужчину задержали, он доставлен в медучреждение, проводится проверка.

Днем в четверг в квартире 12-этажного жилого дома по улице Сумская произошел пожар. В экстренных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, внутри находится вооруженный человек. По данным ГУ МЧС России, пожар потушен на площади 7 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

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