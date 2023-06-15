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СМИ: россиянин утонул в бассейне на Пхукете

Россиянин утонул в плавательном бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом в четверг сообщил портал Phuket News.

Россиянин погиб на Пхукете
© РИА Новости

Местная полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего уроженца Читы, тело которого было обнаружено в четверг утром в бассейне одного из жилых комплексов в районе Равай на юге острова.

Согласно предварительным данным расследования, смерть мужчины наступила по меньшей мере за 12 часов до того, как его обнаружил сотрудник, отвечающий за техническое обслуживание бассейна.

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