Россиянин погиб на Пхукете

Россиянин утонул в плавательном бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом в четверг сообщил портал Phuket News.

Местная полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего уроженца Читы, тело которого было обнаружено в четверг утром в бассейне одного из жилых комплексов в районе Равай на юге острова.