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В Москве из гипермаркета "Глобус" эвакуировали 400 человек из-за тления в хозпостройке

Около 400 человек эвакуировали из гипермаркета "Глобус" на Новорижском шоссе в Москве из-за тления бумаги в компостере для переработки в хозпостройке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.

В Москве из гипермаркета "Глобус" эвакуировали 400 человек
© "Турецкий поток"

"На 22-м км Новорижского шоссе, владение 1, строение 1 в хозпостройке гипермаркета "Глобус" происходило тление бумаги в компостере по переработке. В целях безопасности эвакуированы 400 человек", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

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