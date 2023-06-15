В Москве из гипермаркета "Глобус" эвакуировали 400 человек из-за тления в хозпостройке
Около 400 человек эвакуировали из гипермаркета "Глобус" на Новорижском шоссе в Москве из-за тления бумаги в компостере для переработки в хозпостройке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.
"На 22-м км Новорижского шоссе, владение 1, строение 1 в хозпостройке гипермаркета "Глобус" происходило тление бумаги в компостере по переработке. В целях безопасности эвакуированы 400 человек", - сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших не поступала.