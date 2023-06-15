$83.96-0.3690.97-0.10

Таксист напал с ножом на гражданина Египта на МКАДе и забрал его деньги

В Москве таксист с ножом напал на прилетевшего в Москву гражданина Египта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таксист напал с ножом на гражданина Египта на МКАДе
© lenta.ru

Иностранец прилетел в аэропорт Домодедово 14 июня. После этого он вызвал такси, чтобы добраться до Новорязанского шоссе. По пути водитель достал нож и потребовал отдать ему все деньги. Египтянин подчинился, после чего таксист высадил его на МКАДе.

Потерпевший второй раз вызвал такси и доехал до нужного ему адреса, после чего написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксиста-мигранта задержали за попытку изнасиловать 15-летнюю пассажирку.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители