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Полицейские задержали однорукого инвалида за кражу телефона

Инцидент произошёл в Москве.

Полицейские задержали однорукого инвалида за кражу телефона
© РИА Новости

Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.

У злоумышленника не было правой руки до локтя. Эта особенность позволила полицейским быстро вычислить и задержать его на Ярославском вокзале в Москве. Мужчину доставили в отдел.

По данным ведомства, 44-летнего инвалида без определённого места жительства не раз судили за воровство. Задержанный рассказал, что потерял руку несколько лет назад, попав под поезд. Следователи арестовали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье «Кража».

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