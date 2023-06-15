Полицейские задержали однорукого инвалида за кражу телефона

Инцидент произошёл в Москве.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.

У злоумышленника не было правой руки до локтя. Эта особенность позволила полицейским быстро вычислить и задержать его на Ярославском вокзале в Москве. Мужчину доставили в отдел.