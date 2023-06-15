Полицейские задержали однорукого инвалида за кражу телефона
Инцидент произошёл в Москве.
Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МВД.
У злоумышленника не было правой руки до локтя. Эта особенность позволила полицейским быстро вычислить и задержать его на Ярославском вокзале в Москве. Мужчину доставили в отдел.
По данным ведомства, 44-летнего инвалида без определённого места жительства не раз судили за воровство. Задержанный рассказал, что потерял руку несколько лет назад, попав под поезд. Следователи арестовали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье «Кража».