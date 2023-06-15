Российские полицейские вытащили увязших в болоте детей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полицейские вытащили из болота двоих увязших в нем мальчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

© группа УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре во «ВКонтакте»

По данным ведомства, в дежурную часть в Пыть-Яхе позвонил восьмилетний мальчик и рассказал, что около дачных кооперативов тонут его друзья. Сотрудники дорожно-патрульной службы — старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов — за считаные минуты прибыли к лесу.

Они услышали крики детей о помощи и побежали на выручку. Правоохранители увидели, как два ребенка увязли в трясине. Они осторожно подошли к ребятам и стали вытягивать их на берег. Затем сотрудники МВД отвели школьников к бригаде докторов. Отмечается, что медицинская помощь им не понадобилась.