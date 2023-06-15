В Красноярском крае на ориентировку с эксгибиционистом поставили фото Гаркалина

В Курагино двойника Гаркалина задержали по ориентировке с фотографией актера
Фото актера Валерия Гаркалина (1954-2021) из фильма "Ширли-мырли" поставили в ориентировку полицейские из Курагино (Красноярский край). Об этом сообщает Ngs24.ru.
По кадру с артистом они искали эксгибициониста, который мастурбировал рядом с двумя маленькими детьми.
"А что с ней [ориентировкой] не так? Позвонила женщина, сообщила об этом факте, [сказала] что похож на указанное лицо, скинула фотографии. Наши по ориентировке нашли, его задержали, сейчас с ним работают", — уточнили в пресс-службе МВД.
Также в МВД объяснили, что ориентировка на "двойника" предназначалась для внутреннего пользования.
Накануне стало известно, что дублер Дмитрия Нагиева Иван Гант выступил как диджей на дне рождения Сэма Пикара (настоящее имя Самвел Азурманов) в Лос-Анджелесе. Ряд российских СМИ 13 июня сообщил, что в США гостей Сэма Пикара развлекал сам Нагиев.