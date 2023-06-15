В Красноярском крае на ориентировку с эксгибиционистом поставили фото Гаркалина

"А что с ней [ориентировкой] не так? Позвонила женщина, сообщила об этом факте, [сказала] что похож на указанное лицо, скинула фотографии. Наши по ориентировке нашли, его задержали, сейчас с ним работают", — уточнили в пресс-службе МВД.