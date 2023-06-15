Москвич с аэрозольным пистолетом напал на продавцов магазина

Жителю Москвы не понравилось обслуживание в магазине, и он выстрелил в продавца из аэрозольного пистолета. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел 14 июня в магазине «Магнолия», расположенном в Щукино.

Двое друзей зашли туда за покупками и остались недовольны обслуживанием. Конфликт, завязавшийся на кассе, быстро переместился на улицу. Один из покупателей выстрелил в лицо продавцу из аэрозольного пистолета.

При этом продавец, в которого стреляли, не пострадал, а вот его коллега получила травмы. В момент выстрела она стояла рядом, и аэрозоль попал ей в глаза, женщине потребовалась помощь врачей.

Сейчас в ситуации разбирается полиция, отмечает SHOT.