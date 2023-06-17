МЧС эвакуировало из подтопленных районов Херсонской области 7,8 тыс. человек

"На сегодняшний день от воды освободились 4 025 жилых домов, 54 социально значимых, административных и инфраструктурных объекта. Из пострадавших районов эвакуированы 7 837 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. Спасено 2 275 человек. В 20 пунктах временного размещения размещены 1 996 человек, в том числе 558 детей", - говорится в сообщении.