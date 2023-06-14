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Мэр Новой Каховки Леонтьев рассказал о покушении на него с использованием снарядов Excalibur

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что ранее на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Об этом он заявил в эфире телеканала Сергей Дмитриев также добавил, что он и Леонтьев «чудом остались живы».

Глава Новой Каховки рассказал о покушении на него
© газета.ру

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что проживающему на Украине журналисту Роману Попкову заочно предъявлено обвинение в подготовке покушения на военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) 2 апреля в Санкт-Петербурге.

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