Глава Новой Каховки рассказал о покушении на него

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что ранее на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Об этом он заявил в эфире телеканала Сергей Дмитриев также добавил, что он и Леонтьев «чудом остались живы».