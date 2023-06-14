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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Пострадавшие при пожаре на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций российского региона, пишет ТАСС.

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
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О ЧП на теплоэлектростанции стало известно ранее 14 июня. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 13:41 — загорелась кровля в одном из энергоблоков.

В тушении огня на площади 200 квадратных метров задействовали более 70 человек и 29 единиц техники.

Некоторые СМИ писали, что причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области стал взрыв, но глава Ростовской области Василий Голубев эту информацию не подтвердил. По его словам, возможной причиной происшествия специалисты назвали возгорание газа в ходе технологических работ на станции.

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