$84.32+0.6891.07+0.68

Пожар на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Пожар на Новочеркасской Государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области ликвидирован. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали
© Вечерняя Москва

По данным ведомства, площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В ходе тушения возгорания были эвакуированы 150 сотрудников станции.

— 16:26 пожар ликвидирован, — пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание на ГРЭС произошло около трех часов дня 14 июня. По уточненной информации, на объекте, расположенном по адресу Багаевское шоссе, дом № 10, горела кровля на шестом энергоблоке. К тушению огня привлекли 46 человек и 15 единиц техники. Позднее их число увеличили до 56 и 18 соответственно.

В результате пожара пострадали три человека. Работа станции приостановлена, для пользователей электроэнергией в Ростовской области будут введены временные ограничения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители