Пожар на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Пожар на Новочеркасской Государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области ликвидирован. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В ходе тушения возгорания были эвакуированы 150 сотрудников станции.

— 16:26 пожар ликвидирован, — пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

Возгорание на ГРЭС произошло около трех часов дня 14 июня. По уточненной информации, на объекте, расположенном по адресу Багаевское шоссе, дом № 10, горела кровля на шестом энергоблоке. К тушению огня привлекли 46 человек и 15 единиц техники. Позднее их число увеличили до 56 и 18 соответственно.