Мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Все произошло утром в четверг, 15 июня. Охранники парка имени Горького заметили человека в воде и вызвали сотрудников МЧС.

Прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали его медикам. Пострадавший не сумел рассказать, как оказался в водоеме.

В апреле сообщалось, что на 77-м километре трассы «Уссури» шедший в сторону Хабаровска грузовик столкнулся на мосту с легковым автомобилем, после чего вылетел за ограждения и упал в реку.

Сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.