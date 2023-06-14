Владелец попавшего в аварию на Лене танкера пообещал возместить ущерб

Гендиректор ПАО «ЛОРП» (владелец «Ерофея Хабарова») Сергей Ларионов прокомментировал ситуацию с попавшими аварию танкерами и заявил, что его компания компенсирует нанесенный экологии ущерб. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Якутии.

По его словам, после того, как одна из цистерн оказалась пробита, экипаж «Ерофея Хабарова» сделал все, чтобы минимизировать разлив бензина.

«Они произвели крен на левый бок, чтобы пробоина оказалась сверху и уровень ушел вверх. Также они стали выкачивать [бензин] в другую цистерну и заделали пробоину ветошью. За двадцать минут течь была устранена. При сдаче топлива будут сделаны четкие замеры, сколько попало в реку», - подчеркнул Ларионов.

Он заверил, что компания возместит весь причиненный ущерб.

«Мы будем отвечать, будем платить за экологию», - заключил он.

Два танкера (нефтеналивных теплохода) столкнулись 12 июня на Лене в районе иркутского поселка Алексеевск.

Танкер ТР-901 находился на ремонте в порту Алексеевска, а танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате происшествия была повреждена грузовая кормовая емкость «Ерофея Хабарова».

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что капитан одного из танкеров был пьян, а судном управлял его помощник. Предварительной причиной столкновения танкеров прокуроры назвали нарушение правил судовождения.